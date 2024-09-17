俄羅斯倡辦公時間空檔「努力造人」　普京著全國拚生育增加人口

俄烏戰爭爆發2年多，俄羅斯面臨死亡人數上升和出生率下降夾擊，除了估計有高達數十萬士兵陣亡外，全國生育率降至25年來新低，每一名已婚女性平均只生1.5個孩子，遠低於可持續發展所需的 2.1，令該國人口赤字嚴重。為把提高出生率視為國家優先方針，普京政府近日公開提倡年輕男女在上班時的工作間隙「努力造人」。



據俄媒報導，俄羅斯遠東地區濱海邊疆區（Primorsky Krai）衛生部長Yevgeny Shestopalov日前在東部經濟論壇上鼓勵民眾增產報國，同時呼籲民眾利用工作時的空閒間隙繁衍後代。

他強調，工作繁忙不是不生育的藉口，社會也不應分裂成只生育和只創造經濟的人，強調「生命稍縱即逝」。在回應論壇主持人問他，「很多人的工作時間長達12至14小時，那有時間『造人』？」時，他說：「大家可以善用休息時間，午餐、下午茶時間，都可以用來生孩子。」

Shestopalov進一步指，目前提高出生率已成為了俄羅斯的國家優先事項，總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）提倡每個家庭生育8名子女，以維持俄國的人口數水準。他又表示，很鼓勵父母將孩子帶到工作場所，「我也常常帶着孩子工作，我認為這是可行的。」

普京已將提高出生率視為國家優先方針。(Reuters)

目前，為鼓勵國民多生育，莫斯科現時已為18至40歲女性提供免費生育檢查；部分地區如車里雅賓斯克（Chelyabinsk）則為24歲以下女性頭一胎提供相當於8萬港元的津貼。據知，克里姆林宮還試圖透過向家庭提供稅收減免和現金獎勵來提高出生率。

據法新社報道，總統普京發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）7 月表示，出生率現在處於每名女性生育1.4 個孩子的極低的水平，「這與歐洲國家、日本等國相當，但這對國家的未來而言是災難性的。」