普京簽署命令再擴軍隊規模　150萬名現役軍人僅次於中國

俄羅斯總統普京(Vladimir Putin,又譯普丁或蒲亭)9月16日簽署命令,將俄​​羅斯武裝力量擴編18萬人,使其增加至238.9萬人。其中150萬人屬現役軍事人員,使其兵力規模躍居全球第二。軍事智庫「國際戰略研究所」(IISS)的數據顯示,俄羅斯的現役軍人增加後,作戰兵力超越美國和印度,僅次於有超過200萬現役軍人的中國。



圖為2023年2月23日,俄羅斯莫斯科在祖國保衛者日(Defender of the Fatherland Day)舉行紀念儀式。(Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)