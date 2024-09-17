普京簽署命令再擴軍隊規模 150萬名現役軍人僅次於中國
撰文：蕭通
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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）9月16日簽署命令，將俄羅斯武裝力量擴編18萬人，使其增加至238.9萬人。其中150萬人屬現役軍事人員，使其兵力規模躍居全球第二。軍事智庫「國際戰略研究所」（IISS）的數據顯示，俄羅斯的現役軍人增加後，作戰兵力超越美國和印度，僅次於有超過200萬現役軍人的中國。
路透社報道，這是俄羅斯自2022年2月全面入侵烏克蘭以來，第三次擴大軍隊規模。俄方此前兩度下令，分別為武裝力量擴編13.7萬人和17萬人。
新簽署的命令將於12月1日生效。但克里姆林宮表示，目前未有計劃發出新的動員令，會繼續依靠民眾志願報名參加烏克蘭的戰事。
路透社指出，儘管俄羅斯的人口是烏克蘭的3倍以上，但與烏克蘭一樣，俄軍在戰場上也遭受慘重損失。目前，俄軍隊續在烏克蘭東部推進，並試圖驅逐烏克蘭軍隊對俄羅斯庫爾斯克（Kursk）的入侵。
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