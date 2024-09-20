日本男童深圳遭刺身亡事件：日企允許員工暫時回國、居家辦公

在深圳市就讀日本人學校的男童被人刺死的事件發生後，部份日資企業的日本派駐員已對留在內地産生了動搖。許多企業正在採取應對措施，其中松下電器（Panasonic）支援外派人員及其隨行家屬暫時回國。日本駐華大使館亦就案件聯絡由日本企業組成的中國日本商會及日本人學校相關人員，召開緊急會議。



松下電器表示，允許在華員工及家人短暫返回日本，相關費用由公司承擔。除了設置諮詢渠道外，還允許員工在家辦公和變更工作時間等靈活的工作方式。公司副社長本間哲朗19日強調：「對於企業來説，確保員工及其家屬的安心和安全是繼續在中國開展業務的根本」。

有約70名員工在內地的三菱重工亦通過當地法人向員工們呼籲，「注意確保安全」。日本銀行家協會則呼籲成員銀行，評估海外分行的潛在風險，建立安全確認系統，同時希望中國政府採取徹底措施，防止同類事件再發生。

三菱重工通過內地法人向員工們呼籲，「注意確保安全」。(Getty)

日本汽車工業協會敦促日本政府，設法確保在華日籍人士的安全。組織會長、五十鈴汽車行政總裁片山正在記者會說，希望日本政府比以往任何時候更努力確保海外僑民安全，又指每間日本車企都會在被認為有風險的地區，收集安全資訊，確保員工及他們的家人無恙。

中國外交部發言人稱，中方對事件表示遺憾和痛心，案件仍在調查，中方有關部門將依法處理，中日雙方正保持溝通，重申將繼續採取有效措施，保障在華外國人安全，相信個別事件，不影響中日交往和合作。