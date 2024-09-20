美國擬在菲律賓部署導彈系統　分析：展現應對南海與台灣問題實力

美國似乎以軍事訓練為由，變相在菲律賓北部部署「堤豐」中程導彈系統。路透社9月19日引述消息人士表示，儘管中國明確反對美國在菲律賓部署中導系統，但美國目前沒有計劃立即撤除「堤豐」導彈系統。



2024年4月，美軍在菲律賓呂宋島北部部署最新型的陸基「堤豐」武器系統（Typhon Weapons System），作為與菲律賓軍事演習之用。這一導彈系統可配備射程450公里的「標準6」超音速導彈，和最大射程超過1,600公里的「戰斧」巡航導彈，足以打擊中國境內目標。

2024年4月22日至5月10日舉行的「肩並肩」（Balikatan）軍演，兩國軍人操練了這套導彈系統。按計劃，該系統應該在9月之前撤離菲律賓。

2024年5月6日，菲律賓拉瓦格，圖為美國與菲律賓軍隊舉行「肩並肩」（Balikatan）軍事演習，一枚導彈擊中海上的目標。（Getty）

中國和俄羅斯都譴責美國在印太地區部署中導系統，指責華盛頓激起軍備競賽。

中國外交部發言人林劍9月19日在例行記者會上對路透社的報道表示嚴重關切。他說，美國在菲部署中導系統「嚴重開歷史倒車，嚴重威脅地區國家安全，嚴重加劇地緣對抗」。中國要求美國「儘早糾正錯誤做法，停止挑動軍事對抗，按此前公開承諾盡快撤走中導系統」。

路透社早前引述一名菲律賓政府高級官員和另一名熟悉內情的人士報道，美國和菲律賓正在測試在發生衝突時使用「堤豐」的可行性，試驗它在這種環境中的工作性能。

該菲政府官員稱，「堤豐」是模塊化系統，可以根據需要移動，美國目前將它部署在菲律賓，目的是「測試在菲律賓部署的可行性，以便在需要時可以很容易地在這裏部署」。

菲律賓海岸警衛隊（Philippine Coast Guard）2024年4月6日發布照片顯示，該國指4月4日，一艘中國海警船在南海接近一艘菲律賓漁船。（Philippine Coast Guard via Reuters）

觀察：美菲要展示應對南海或台灣問題升級時的實力

路透社查看了商業地球成像公司「行星實驗室」18日拍攝的衛星圖像後發現，「堤豐」目前部署在北伊羅戈省的拉瓦格國際機場。

北伊羅戈省的拉瓦格市（Laoag）距離台灣最南端僅408公里。有觀察家指出，美菲在那裏部署中導系統，是要展示美菲在南海或台灣問題升級時所能展現的實力。

菲政府官員說，目前還沒有撤出導彈系統的計劃。「如果真的要撤出，那是因為目標已經實現，在完成所有修復或建設後，該系統可能會被撤除。」

那名官員補充說，保留導彈系統對菲律賓具有戰略價值，因為該系統可以遏制中國。「我們想讓他們晚上不能安眠。」

圖為2024年3月5日，一艘中國海警船隻擋住菲方船隻前往南沙群島仁愛礁（菲律賓稱阿雲津礁，Second Thomas Shoal）執行補給任務的航道，菲律賓海岸警衛隊（Philippine Coast Guard）成員在場戒備。（Reuters）

菲律賓軍方發言人Louie Dema-ala告訴路透社，聯合軍演還在進行中，導彈系統會在菲律賓部署多長時間，由美國太平洋陸軍部隊決定。

美國和菲律賓一再指責中國在南海日益強勢的行為。近幾個月以來，菲律賓和中國在南海的衝突愈發頻繁。中國也多次批評菲律賓的導彈部署，並警告這可能給本區域帶來巨大的戰爭風險。

本文獲《聯合早報》授權轉載

