菲律賓華裔前市長郭華萍遣返回國　穿防彈衣出席參議院聽證會

菲律賓華裔前市長郭華萍（Alice Guo）星期一因「持續說謊」而再度被判「蔑視議會」，由參議院羈押，直到相關調查結束為止。



原是丹轆省班班市長的郭華萍在潛逃近兩個月後，上周在印尼落網，並於上周五被押送回馬尼拉。她星期一（9月9日）身穿防彈衣出席參議院聽證會時迴避了大多數問題，並稱死亡威脅和正面對的刑事案件限制了她的回應。

參議員洪蒂維洛斯出示一本據稱屬於「郭華萍」的中國護照，但郭華萍堅稱她是「艾莉絲·郭」（Alice Guo），出生在丹轆省班班市，而迴避她是否就是「郭華萍」。

菲律賓華裔前市長郭華萍（中）2024年9月9日出席參議院聽證會（Reuters）

儘管菲國家調查局稍早前比對指紋發現，郭華萍的指紋與中國護照持有者一致，但郭華萍還是拒絕承認她與護照持有者是同一人。如果郭華萍確實為中國籍人士，她便不符競選公職資格，且假造菲籍身份。

郭華萍說：「說實話，我不知道這是什麼回事。我只知道我是 『艾莉絲·郭』（Alice Guo） 。如果你們不相信我，那我只能說抱歉。」

另一名參議員舍温說，從2018年至今，流入郭華萍賬戶及其公司QJJ Farm的資金達50億比索（約1億1500萬新元）。這筆資金流量接近離岸博彩中心估計的60億比索成本。

他說：「證據確鑿。即使你不說話，文件也會說明一切。」

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菲律賓前市長郭華萍（右三）由印尼遭遣送回國，與押送人員開心合照，引發爭議（Philippines National Bureau of Investigation）

38歲的郭華萍涉嫌利用職權包庇離岸博彩營運商，同時也被指涉及人口販運、洗錢及逃稅等不法行為，也有參議員質疑她是中國間諜。

她因接連缺席相關聽證會，7月時被參議院以蔑視議會的理由發出拘捕令。但她聲稱遭中國黑幫恐嚇、面臨生命威脅而潛逃。

郭華萍在聽證會上承認，她和同夥是坐遊艇離境，但她拒絕透露安排她出逃的人，僅說她是一個亞洲女子。

總統府當天說，總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）已批准司法部長雷穆拉的建議，將移民局長坦辛科撤職，這與郭華萍潛逃有關。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

