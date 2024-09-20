黎巴嫩連環爆炸｜居民稱無閒去恐懼　醫生一晚摘除眼球比職涯還多

黎巴嫩日前發生在全國各地的連串通訊設備爆炸事件，增至最少37人死亡，2900多人受傷，其中傳呼機爆炸已導致12人死亡，至今仍有220多名傷者因前日的傳呼機爆炸事件在深切治療部留醫。事後，不少當地人、醫護向當地傳媒分享了連串爆炸事件後的感受與恐懼。



由於兩宗襲擊事件發生的時間相當接近，讓不少當地人人心惶惶，有人甚至暫時遠離電子通訊設備，生怕會爆炸。據報，發生爆炸的除了傳呼機（call機）和對講機外，還有手機、筆記型電腦、太陽能電池以及收音機；而爆炸波及首都貝魯特及其南郊、赫梅爾、巴勒貝克、賽伊達、納巴蒂耶等城市。

有一名中年男子表示，事發時他在貝魯特南部郊區聽到了一系列爆炸，他認為這次襲擊是愚蠢的，「每隔5到10秒，我就會聽到一聲爆炸聲；大家很堅強，我們基本上都無閒去感覺恐懼。」另一名年輕男子則說：「出於恐懼，人們開始把手機丟在地上，他們以為自己的也會爆炸。我看到一個男人試圖把已經完全分裂的臉湊在一起，他的眼睛從頭骨中突出，鮮血不斷湧出。」

9月17日，黎巴嫩貝魯特，大量聚集在醫院外。(Reuters)

「我對事件邪惡的複雜程度感到震驚。這太瘋狂了。」50 歲、兩個孩子的母親Maliha Raydan在一醫院外分發物資時說：「透過這些連串事件，他們可以接觸到任何人，他們可以在我們的臥室找上我們。他們違反了所有戰爭法和人道法，但沒有人阻止他們。」

當地醫生們更描述了醫院裏「世界末日」的景象，大批傷者不斷湧入，有些人哭說「我看不見」。有醫生更表示，由於重傷者眾多，許多人雙眼失明，他不得不像機械人般才能繼續工作。還有眼科醫生表示，一個晚上摘除的受損眼睛，比他過去整個職業生涯還要多，「多數傷者是20多歲的年輕男性，有時我必須摘除雙眼。我一輩子也沒見過那天的場面。」