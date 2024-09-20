黎巴嫩「call爆機」案　民眾成驚弓之鳥　拔電池關WiFi或癱瘓通訊

黎巴嫩於9月17日、18日接連爆出傳呼機（Call機）集體爆炸的事件，除了造成嚴重死傷，如今該國民眾更成了「驚弓之鳥」，紛紛視電子通訊產品為潛在危機，並關掉家中的無線網絡或拔掉某些設備的電池。



在連續2天發生致命的呼叫器和對講機爆炸後，黎巴嫩人民對日常通訊設備感到恐懼。（Reuters）

美媒報道，駐紮在黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）的《洛杉磯時報》中東分社社長布洛斯（Nabih Bulos）指出「在連續2天發生致命的傳呼機和對講機爆炸後，黎巴嫩人民對日常通訊設備感到恐懼」。

布洛斯透露「人們之間流傳着許多謠言，他們告誡彼此把家中的Wi-Fi路由器關掉，同時拔掉某些設備的電池」，並補充說「人們擔心黎巴嫩（9月）17日和18日的遭遇可能會再次發生」。

據悉，黎巴嫩真主黨長期以來一直將保密視為其軍事戰略的基石，藉由放棄高科技設備以避免以色列和美國間諜軟體的滲透，然而這次的爆炸事件證明這麼做依舊徒勞無功，甚至暴露該國在過去幾個月出現嚴重的情報失誤。

布洛斯最後表示「更不用說黎巴嫩目前的通訊網絡將會癱瘓，他們必須對其進行徹底改造，以避免進一步滲透」。

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