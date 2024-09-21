WHO確認約旦成為首個消除麻風病國家　譚德塞：重要里程碑

世界衛生組織（WHO）9月19日宣布，約旦成為世界首個經認證已消除麻風病的國家，並稱這一重要里程碑標誌着全球公共衛生工作進入新時代。



WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）祝賀約旦達到這一令人矚目的里程碑。他說：「麻風病折磨人類數千年，但我們正在逐個國家地阻止它傳播，讓個人、家庭和社區擺脫麻風病的痛苦和恥辱。」

WHO東南亞區域主任、世衛組織全球麻風病規劃負責人瓦吉德（Saima Wazed）說：「約旦消滅這種古老疾病是公共衛生領域的歷史性里程碑，也是全球消除麻風病努力的巨大成功。」

她說：「全世界對抗麻風病不僅僅是對抗疾病。這也是對抗恥辱，對抗心理和社會經濟傷害。我祝賀約旦取得如此成就。」

WHO網站19日發布的消息稱，約旦20多年來沒有報告過任何本土麻風病病例，這證明其堅定的政治承諾和有效的公共衛生戰略。

圖為2021年6月15日，鏡頭下置於世界衛生組織瑞士日內瓦總部的標誌。（Getty）

世衛組織委託一個獨立小組對約旦消除麻風病的情況進行評估。經廣泛審查，小組建議世衛組織認證約旦已消除麻風病。

WHO東地中海區域主任Hanan Balkhy說，約旦消除麻風病將改變人們對這一古老的污名化疾病的看法。作為全球第一個實現這一目標的國家，約旦對其他國家起到激勵作用。

2021年10月25日，約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II of Jordan）與奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）會晤前夕，約旦國旗在維也納霍夫堡宮（Hofburg palace）外隨風飄揚。（Reuters）

儘管約旦已成功消除麻風病，但WHO和約旦衞生部均強調，維持強有力的監測系統極為重要，以便不加歧視地發現和管理未來的潛在病例。

本文獲《聯合早報》授權轉載

