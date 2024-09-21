不斷挑釁黎巴嫩　內塔尼亞胡用最下流的方式「續命」

據黎巴嫩國家通訊社報道，以色列戰機當地時間9月20日襲擊黎巴嫩首都貝魯特南郊一座公寓，造成至少8人死亡，據悉更包括5名兒童。事實上，此前一天9月19日的晚間，以軍出動數十架戰鬥機已經發動對黎巴嫩真主黨目標的新一輪空襲，襲擊了100多處屬於黎真主黨的火箭彈發射場。



當晚，以色列國防軍發表聲明承認此次襲擊，並表示，以軍還襲擊了黎真主黨的其他軍事基礎設施。以軍在聲明中稱，將繼續摧毀黎真主黨的軍事基礎設施，並削弱其軍事能力。然而，正如在加沙一樣，以色列戰機直接就對準了平民婦孺！



此前，以色列防長加蘭特表示，以色列國防軍將繼續對黎巴嫩進行打擊，以確保以北部因衝突而撤離的居民返回家園。他還曾表示，以色列已開啟與黎巴嫩真主黨作戰的「新階段」，以軍正重新分配作戰資源，將部隊向北方轉移。

9月17日，傳呼機連環爆炸發生後, 黎巴嫩貝魯特大量人士聚集在醫院外。(Reuters)

其實就在以色列發表了將以北方居民安全回家的動議的那一刻，戰火就必將在黎巴嫩和以色列之間熊熊燃燒。黎巴嫩真主黨和以色列的戰火終究還是要升級了，而這一切就是以色列戰機內塔尼亞胡故意製造的。

從9月16日，內塔尼亞胡提出將以以色列北方居民安全回家作為最新戰略的動議，再到17日，以色列國防部同意動議，這一刻變成了以色列將以北方居民安全回家作為最新戰略。隨機當天在黎巴嫩就發生了傳呼機爆炸事件。

緊接著，18日下午，黎巴嫩多地又發生一波對講機等通信設備爆炸事件。再到19日開始的以色列對黎巴嫩的空襲。很顯然這一些列事件的發生都表現了以色列要將和真主黨之間的矛盾繼續放大，而這些原因的主要原因是什麼呢？

2024年9月19日，人們坐在黎巴嫩西頓（Sidon）的一間咖啡店，觀看真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）發表電視講話。（Reuters）

其實當下對於以色列來說，巴勒斯坦的領土已經不那麼重要了，因為聯大基本已經給以色列下達了最後通牒了，要求以色列在十二個月之內歸還巴勒斯坦所有領土並做出賠償，並且還在逐漸給予巴勒斯坦聯合國成員國的權利。一旦給予了巴勒斯坦聯合國獨立成員國的身份，那麼以色列當下的行為就可能被定義為恐怖組織，到時候全世界的成員國都可以隨便對其進行打擊。

而美國還不能對以色列進行援助，畢竟美國是精緻的利己主義，不會為了以色列和全世界為敵。所以以色列必須改變當前狀況。什麼都不做就此束手就擒這對於內塔尼亞胡來說這也無法接受，因為這樣去做內塔尼亞胡很可能會被聯合國軍事法庭審判。

2024年9月4日，耶路撒冷，以色列總理內塔尼亞胡在新聞發布會上發表講話。（Reuters）

所以內塔尼亞胡需要新的戰爭來擾亂和平，以色列處於戰亂，聯合國就不能輕易對以色列領導人進行審判。如此，挑起和黎巴嫩的衝突繼續加劇勢在必行，恐怕爆炸、空襲都就只是一個開始。

為傳呼機爆炸之後，黎巴嫩肯定會把問題歸咎於以色列，而黎巴嫩在18號的發言也證實了這一點，黎巴嫩表示以色列應當為本次爆炸事件負「全部責任」。這種情況下黎巴嫩勢必會繼續報復以色列，所以18日當天黎巴嫩就已經從南部地區對以色列北部進行了打擊。這樣一方面妨礙了以色列想要北方居民安全回家的戰略，另一方面也將把事件定義為兩國之間的磨擦，不是侵略戰爭。

圖為2024年9月14日，以色列民眾在特拉維夫示威，促政府盡快達成停火協議，促成人質獲釋。（Reuters）

因為黎方是沒有爆炸是以色列所為的證據就對以色列進行了打擊，所以以色列回擊就顯得順理成章。於是看到，19日以色列對黎巴嫩的100處導火箭彈發射場進行了空襲。進而次日再對黎巴嫩首都進行挑釁，就是要接下來真主黨會有更為嚴厲的手段對以色列進行打擊。

不得不說，內塔尼亞胡一次又一次的突破底線，一心想要擴大沖突，結合陰謀和陽謀，確實會讓真主黨失去理智。恐怕接下來會爆發一波大規模衝突，雙方開始長時間的磨擦和拉扯，然而就是在這樣的戰亂下，內塔尼亞胡才得以繼續執政以色列。