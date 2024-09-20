以色列空襲黎巴嫩貝魯特南郊14死66傷　成功擊殺真主黨行動指揮官

黎巴嫩武裝組織真主黨向以色列發動7次喀秋莎火箭彈襲擊後，9月20日下午，黎巴嫩首都貝魯特南部郊區傳出爆炸聲。以色列國防軍發表聲明稱，其在貝魯特開展一次「定點襲擊」。以色列軍方同日證實，真主黨行動指揮官Ibrahim Aqil與約10名組織高級指揮官已在空襲中死亡。



路透社20日報道，黎巴嫩衞生部稱，以色列的空襲造成死傷人數增至14死66傷，其中9人情況危殆，並補充指救援隊仍在搜救行動，預計未來還會有更多傷亡。

報道同日稍早引述黎巴嫩衞生部稱，根據初步統計，空襲造成8人死亡，59人受傷。

報道引述消息稱，以色列襲擊貝魯特南部郊區真主黨主要設施附近，兩名安全部門消息人士表示，襲擊目標是黎巴嫩真主黨的一名高級人物。

路透社指，黎巴嫩居民表示聽到一聲巨響後，貝魯特上空飄起濃煙。報道引述以色列陸軍電台稱，以色列空襲的目標是brahim Aqil。有安全消息人士指，他在空襲中喪生。

2024年9月20日，以色列戰機空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊。圖為當地民眾聚集在一棟遭擊中的建築物旁。（Reuters）

以色列軍方同日稍晚證實，Ibrahim Aqil已在空襲中死亡，另外有約10名真主黨組織高級指揮官也在襲擊中喪生。

美國務院網站顯示，Ibrahim Aqil因與1983年美國駐黎巴嫩大使館爆炸案有關，而被美國懸賞700萬美元（約5,400萬港元）逮捕獎金。

2024年9月20日，以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊，真主黨行動指揮官Ibrahim Aqil疑在空襲中死亡。圖為Ibrahim Aqil一張未註明日期的照片出現在美國務院發出的通緝海報上。（Reuters）

以色列軍方發言人稱，目前民防指令沒有變化，指已為所有可能發生的攻擊和防禦做好準備，並強調以方的行緊僅為保護以國公民，無意使地區局勢升溫。