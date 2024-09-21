飛機餐送「活米奇」　北歐航空改道降落哥本哈根

北歐航空（Scandinavian Airlines）9月20日表示，一架由挪威奧斯陸（Oslo）飛往西班牙馬拉加（Malaga）的航班發生飛機餐內出現活老鼠事件，航班因此需要改道降落丹麥哥本哈根。



英國廣播公司（BBC）及法媒報道，事發於18日，該航班起飛後不久分發飛機餐時，有一隻老鼠從其中一名乘客的飛機餐盒中跳出來。目擊者博雷斯塔德（Jarle Børrestad）之後在網上憶述事件：「信不信由你。坐在我旁邊的一位女士……當她打開她的飛機餐時，一隻老鼠跳了出來。」

博雷斯塔德表示當時大家都顯得很淡定，形容人們只是驚呼了一聲，不過他為了防止老鼠爬上自己的腿，都是用襪子套住褲管。他上載自己與女事主的合照，見到他們都面帶笑容，似乎沒有受到太大影響。

目前未知老鼠如何「偷渡」登機，但這些齧齒動物會咬斷電線，電線是飛機運行的關鍵，因此航空公司通常都嚴格禁止齧齒動物上機。而受到事件影響，航班被迫改道飛往哥本哈根。

北歐航空就事件致歉，形容情況非常罕見。公司已安排影響乘客改搭另一架航班飛往馬拉加，並就類似情況制定應急程序，亦會與供應商進行審查，確保同類事件不再發生。