旅遊達人教搭飛機要選「這座位」　聽完4大好處你可能也會選它

一位旅遊網紅透露，為何搭飛機劃位時，他總愛選公認最差的座位——最後一排靠窗。



聽完他提出的4個理由，說不定你也會改觀。

旅遊達人教搭飛機要選「這座位」 聽完這4大好處你可能也會選它（01製圖）

一位旅遊網紅透露，為何搭飛機劃位時，他總愛選公認最差的座位——最後一排靠窗。（escape.com.au）

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《紐約郵報》報道，機尾靠窗座通常得等到最後才登機，而且位於廁所下風處，除了噪音外也容易聞到異味，被視為機上最差座位。

但旅遊網紅博菲特（John Burfitt）表示，自從他搭過一次經濟艙之後，就開始轉而愛上這個座位，因為那次飛行途中，坐他後面的乘客不斷伸腳踢他的椅背。

從那一刻起，我就決定以後長途飛行只選最後一排座位。

博菲特解釋，最後一排後面就是牆，永遠不會有這種惱人的事。

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後來搭機，我想當然訂了最後一排。更棒的是我的座位靠窗。當依偎在那個角落時，我這才發現飛機座位中的真愛。

博菲特表示：

一來這個位置不必擔心被飲料推車撞到；

其次是想睡覺時牆壁能支撐頭部；

第三，能在不花錢升級艙位的情況下，與經濟艙其他乘客保持一定距離；

甚至，選這個座位還可能博得機組人員的同情，獲得免費升等。



博菲特說：

我剛發現了機上最好的座位。

其他乘客常說最後一排靠窗是最差座位，並且抱怨連連，讓他感到驚訝：

他們說，最後一排椅子不能向後靠。事實上，在我搭過的多數航班中，這些座位確實可以傾斜。

至於廁所噪音問題，博菲特說，這完全可以用降噪耳機解決。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】