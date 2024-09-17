法國將根據新法指控Telegram創辦人　最高判10年監禁罰款50萬歐元

法國檢察官將根據一條嚴厲的新法，指控Telegram行政總裁杜羅夫（Pavel Durov）允許非法產品或非法活動在Telegram傳播。



路透社9月17日報道，法國於2023年1月頒布的這項新法名為LOPMI法律，使法國成為對犯罪網站採取更嚴厲措施的國家之一。

圖為2012年1月24日，社交平台Vkontakte創辦人的杜羅夫（Pavel Durov）出席在德國慕尼黑舉辦的數碼生活設計大會（Digital Life Design）並發表講話。他2006年創立俄羅斯知名社交網站Vkontakte，並在2013年創立了即時通訊應用程式Telegram。（Getty）

不過，由於LOPMI法律的頒布時間不長，因此尚未有任何人在這條法律下被定罪。

8月，法國一名法官對杜羅夫面對的多項指控進行正式調查，其中一項是2023年罪行：「與他參與管理的在線平台串謀，允許有組織團伙在平台上非法交易」，這項罪名最長可判處10年監禁和罰款50萬歐元（約433萬港元）。

被正式調查並不意味着杜羅夫有罪或必然導致開庭審理，但這表明法官認為有足夠的證據繼續調查他，而調查可能持續幾年，然後才會開庭或撤銷指控。

2016年2月23日，西班牙巴塞隆拿，圖為Telegram創始人杜羅夫在會議上發表講話。（Reuters）

擁有俄羅斯、法國、阿拉伯聯合酋長國等多重國籍的杜羅夫，目前保釋在外。他否認Telegram是一個「無政府天堂」。

Telegram此前發表聲明說，Telegram「遵守歐盟法律」，「聲稱Telegram或其所有者應對平台被濫用負責是荒謬的」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

