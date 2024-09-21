防俄羅斯間諜活動　烏克蘭禁止政府設備裝Telegram

烏克蘭已禁止政府官員、軍事人員、關鍵工作人員使用的官方設備安裝短訊應用Telegram，因為烏克蘭安全機構相信，俄羅斯可以通過Telegram對用戶和用戶短訊進行監視。



路透社報道，烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫，向國家安全與國防委員會提交俄羅斯特工部門能監視Telegram的證據後，國安與國防委員會於星期五（9月20日）宣布有關限制措施。

但國安與國防委員會下屬反虛假資訊中心負責人科瓦連科在Telegram貼文稱，限制措施僅針對官方設備，個人手機不受此限制。

布達諾夫發表個人聲明說：「我向來支持言論自由，並將繼續支持言論自由，但Telegram不是一個言論自由問題，而是一個國家安全問題。」

Telegram發聲明：從未泄露數據與短訊內容

Telegram隨後發表聲明說，Telegram從未泄露任何人的數據或任何短訊內容。

聲明說：「Telegram從來沒有向任何國家包括俄羅斯提供任何短訊數據。被刪除的短訊是永遠被刪除了，從技術上來說是沒有可能恢復的。」

Telegram在烏克蘭和俄羅斯都廣泛使用，自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，Telegram已成為重要的信息來源。儘管如此，烏克蘭安全官員多次對戰爭期間使用Telegram表示擔憂。

Telegram的總部位於杜拜，創始人是俄羅斯出生的杜羅夫（Pavel Durov）。2014年，他因拒絕關閉在其社媒平台VKontakte的反對派線上社區而離開俄羅斯。他已將VKontakte出售。

今年8月，杜羅夫飛抵法國後被捕，這是法國針對Telegram涉及兒童色情、販毒、欺詐交易相關犯罪調查的一部份。

本文獲《聯合早報》授權轉載

