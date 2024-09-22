英揆施紀賢上台後連串失誤　民望暴跌45%　比辛偉誠更低

英國媒體報道，首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）7月5日上任後舉行的首個工黨大會前夕進行的民意調查顯示，施紀賢的民望在兩個月內暴跌45%，甚至比前任保守黨首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）的民望還要低。



英國《衛報》9月21日引述《觀察家報》（Observer）進行的民調報道，在施紀賢上任首相後首次舉行的工黨大會前進行的民意調查反映，自7月贏得大選以來，施紀賢的支持度急劇下滑。

據最新的Opinium民調顯示，施紀賢現時的支持率已低於保守黨魁辛偉誠，20日公布的數據與兩個月前進行的民調比較，他的支持度下降了45%。

雖然仍有24%的選民認可他的表現，但有50%的選民不認可，因此他的淨支持率為 -26%，比辛偉誠還要低1%。

自工黨7月上台以來，多位內閣成員的民望都大幅下滑。

圖為2024年7月8日，英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）發表演講。（Reuters）

其中財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）由於計劃削減領取退休金民眾的冬季燃料費補助，並預告在快將公布的預算中可能減少福利開支和增加徵稅，導致民望大跌。她在這份民調中的淨支持率比起7月下降了36%。

據報道，新政府的蜜月期顯然已經結束，Opinium政策和公共事務主管克勞（James Crouch）表示：

「民眾不僅感覺自己的處境比大選前更糟糕，而且對工黨過於關注政府財政，而非專注經濟增長感到不滿。這幾乎消除了工黨之前在經濟議題上的領先優勢。

2024年7月1日，英國工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）和時任影子財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）在牛津郡的一個農場與一名麵包師傅進行對話。（Reuters）

而民眾普遍將矛頭指向首相施紀賢和財相李韻晴，導致他們二人的民望跌幅最為顯著。