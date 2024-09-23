德國勃蘭登堡州議會選舉　總理朔爾茨政黨小勝右翼政黨

德國勃蘭登堡（Brandenburg）州議會9月22日舉行選舉，初步點票顯示，總理朔爾茨（Olaf Scholz）領導的社會民主黨（Social Democrats, SPD）在這個原屬東德州份險勝極右翼的另類選擇黨（Alternative fur Deutschland，AfD）。



路透23日引述德國州選舉專員初步點票結果報道，朔爾茨所屬的社會民主黨獲得30.9%選票，而反移民的的德國另類選擇黨則獲得29.2%選票。

勃蘭登堡這場險勝對現時處境艱難的朔爾茨聯合政府可謂「及時雨」。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）的三黨聯盟自去年以來就一直陷於財政開支上限的內部爭議之中。（Reuters）

據報道，社民黨現時在全國的民意支持度僅為15%，遠低於2021年聯邦大選時的 25.7%。這一支持率落後於德國另類選擇黨的20%，也大幅落後於反對黨保守派聯盟的32%。

勃蘭登堡州議會的選戰備受矚目，因為社民黨自1990年東西德統一以來就在當地執政至今，而朔爾茨所屬的選區就在首都柏林外圍的勃蘭登堡州首府波茨坦（Potsdam）。

2024年9月22日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在紐約聯合國總部舉行的「未來高峰會」（Summit of the Future）上發表講話。（Reuters）

德國另類選擇黨9月初在圖林根州（Thuringia）議會選舉中勝出，是該極右翼政黨首次在地方選舉勝出，並在毗鄰的薩克森州（Saxony）以些微票數落敗，成為州議會第二大黨。

據報道，縱使社民黨能夠在地方選舉中取勝，但估計依然無法平息黨內對朔爾茨在明年大選中爭取連任的質疑聲音。黨內有聲音批評朔爾茨的領導風格遲疑不決，而且溝通技巧差。