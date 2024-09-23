研究：珊瑚中發現微塑料顆粒 　科研人員找到海洋「失蹤的塑料」

進入海洋的塑料垃圾大約有70%無法被找到，這一「失蹤塑料問題」此前一直困擾科研人員。一個國際研究團隊近期利用新開發的微塑料檢測技術，在珊瑚中發現了微塑料顆粒。這一發現可能解釋了大量海洋塑料垃圾無法被找到的「失蹤塑料問題」。



日本九州大學和泰國朱拉隆功大學的研究人員在泰國灣收集、研究了來自4種珊瑚的27個樣本。通過微塑料檢測技術，團隊在珊瑚樣本中發現了174個微塑料顆粒，大多數尺寸在101到200微米之間，接近人類頭髮的直徑。這些微塑料有38%分佈在珊瑚表面黏液中，25%在組織中，37%在骨骼中。

圖為以色列紅海港口埃拉特（Eilat）珊瑚海灘自然保護區的珊瑚遺骸。（Getty）

最常見的三種微塑料種類：尼龍、聚乙炔和聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）分別佔識別樣本的20.11%、14.37%和9.77%。

研究還發現，就像樹木吸收二氧化碳一樣，這些珊瑚可能成為了海洋塑料的「廚房下水槽」，從海洋中吸收塑料垃圾。由於珊瑚死亡後骨骼仍保持完整，這些沉積的微塑料可能會被保存數百年，類似於琥珀中的蚊子。

研究人員表示，為更準確地了解相關情況，仍需在全球範圍內對更多種類的珊瑚開展更廣泛的研究，且微塑料對珊瑚健康的影響也有待進一步研究。

研究成果發表在《整體環境科學》雜誌上。