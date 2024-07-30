珊瑚白化｜漁護署本月中收報告　調查發現與夏季水溫上升有關

漁護署今日（30日）指，本月中旬接獲本港水域珊瑚白化，其後發現部分珊瑚群落出現不同程度白化現象，相信與夏季水溫持續上升，引致珊瑚排出體內共生的蟲黃藻有關。署方指，會繼續聯同專家持續監察本港珊瑚白化情況和作出適當跟進。



漁護署今日（30日）指，發現本港部分珊瑚群落出現不同程度白化現象，相信與夏季水溫持續上升有關。（漁農署圖片）

東平洲水域水溫比去年同期高出約攝氏2度

漁護署表示，本月中旬已接獲報告，指本港水域出現珊瑚白化，其後展開調查發現部分珊瑚群落出現不同程度白化現象。而據署方在東平洲海岸公園，其中一個珊瑚群落水溫監察數據，發現過去一個月的平均水溫，相比去年同期高出約攝氏2度。署方認為本港夏季水溫持續上升，可能使珊瑚排出體內共生的蟲黃藻，與造成珊瑚白化有關。

漁護署指，已派員進行珊瑚白化調查。（漁農署圖片）

漁護署已聯絡本港大學的珊瑚專家，討論珊瑚白化情況，並協調監察工作。署方已與兩所大學分別派員於主要珊瑚群落快速調查，以了解珊瑚白化整體情況。署方指，會持續監察、評估有關珊瑚群落健康狀況，按實際情況擬訂適當跟進措施。

漁護署又指，按照記錄及專家過往觀察，本港珊瑚有較高韌性，若水溫逐漸回復至正常水平，珊瑚一般可以恢復健康，繼續生長。署方又呼籲，市民進行水上活動時，應避免干擾珊瑚群落，如減低在珊瑚白化地點的人為騷擾、浮潛或潛水時不要踐踏或觸碰珊瑚等，為珊瑚提供一個健康的生境；而市民如發現珊瑚白化，可透過漁護署「香港珊瑚白化觀察報告系統」通知跟進。

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