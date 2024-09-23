黎巴嫩傳呼機爆炸案　美媒：疑以色列提前執行「紅色按鈕」計劃

黎巴嫩真主黨9月17日至18日發生傳呼機、對講機集體爆炸案，事件被指是以色列為滲透真主黨、布局多年的「紅色按鈕」（Red Button）行動，美媒9月21日稱，被質疑為幕後黑手的以色列的行動意圖仍不明確，有專家認為以色列或浪費對真主黨的「珍貴籌碼」。



9月17日至18日黎巴嫩真主黨通訊設備的爆炸事件已經造成39人死亡、約3000人受傷，當中除真主黨成員外，也包括平民與兒童。以色列其後又對黎巴嫩發動空襲。

《華盛頓郵報》引述不具名的以色列現任及前任匿名官員指，「紅色按鈕」行動指的是以色列長期滲透敵方勢力、能夠在必要時候給其帶來潛在的毀滅性打擊的一種舉措。這類行動往往在發動全面軍事行動前作為鋪墊使用，目的是給對手製造混亂。

2024年9月17日，社交媒體獲得的影片截圖顯示，黎巴嫩貝魯特一間超市內，一名男子的傳呼機突然發生爆炸，現場一片混亂。（X@yashar）

其中一位匿名官員表示，這次事件是以色列多年來對真主黨的通訊、後勤和採購流程的滲透工作的集大成。早在安裝炸藥在傳呼機內以前，以色列的情報機構就已經摸清真主黨的需求、合作的空殼公司、這些公司的位置及聯繫人。

報道指出，以色列「按下紅色按鈕」的原因仍不清楚。一些專家猜測，可能是以色列擔心數千個遭改裝的傳呼機可能被發現，不得已而為。

以色列不得已提前行動？

中東事務分析網站「觀察」（Al-Monitor）、美國新聞網站Axios報道也稱，以色列情報部門原本想在向真主黨全面開戰時引爆傳呼機，但因一名真主黨成員對這些裝置產生懷疑、計劃向其上級通報，以色列不得已提前行動。

以色列退役准將、現擔任華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）研究員的Assaf Orion認為，如今以色列「已將這張牌打出來」，真主黨已經察覺到以色列的滲透，如果爆炸只是作為一種嚇阻而不是為進攻做準備，無疑相當於浪費以色列手中的珍貴籌碼。