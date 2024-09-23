與以色列激烈交火 真主黨：進入無限期清算之戰
撰文：蕭通
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以色列與黎巴嫩真主黨之間的衝突持續升溫，以色列軍方9月22日表示，從前一夜起約有150枚火箭彈、巡航導彈和無人機向以色列發射，其中大部份被防空系統攔截。黎巴嫩官方國家通訊社（NNA）稱，以色列自22日黎明以來，已對黎巴嫩南部發動了60多次空襲，造成兩人死亡。
以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant ）同日表示，以軍對邊境的行動將會持續，直至該國公民能重返家園。真主黨副主席卡西姆（Sheikh Naim Qassem）則稱，雙方對立已進入新階段，將是一場無限期的清算之戰。
新華社報道，從21日夜間至22日的日間，以色列北部海法等地，以及其佔領的戈蘭高地頻繁拉響防空警報。 路透社報道，以軍指至少遭150枚各式發射物施襲，其中以色列海法市附近的一所房屋嚴重受損。
真主黨同日證實，曾用攻擊無人機攻擊以色列一個軍營，以及軍工設施發等。獲伊朗支持的伊拉克民兵武裝組織「伊斯蘭抵抗組織」（Islamic Resistance in Iraq）也稱，22日黎明時分曾用巡航導彈和無人機向以色列發動攻擊。
聯合國駐黎巴嫩特別協調員Jeanine Hennis-Plasscharet警告，該地區局勢正處於災難的邊緣。
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