菲律賓兩大家族合作關係岌岌可危　副總統薩拉：與小馬可斯非朋友

菲律賓副總統薩拉（Sara Duterte-Carpio）說，雖然她和總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）是2022年大選的競選搭檔，但兩人「不是朋友」。



《宿霧日報》9月18日報道，薩拉18日被問及她和小馬可斯，有沒有就一些攻擊她的報道見過面或討論。

薩拉（Sara Duterte）在上屆大選與小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）結盟作其副手，順利當選菲律賓正副總統，2022年6月30日二人宣誓就職。（Getty）

薩拉回答：「沒有，我們沒有談過話。首先，我們兩個人本來就不是朋友，見面只因為是競選搭檔。即使在成為競選搭檔之前，也沒有談過話。」

薩拉是在出席眾議院良好政府核與公共問責委員會聽證會時被記者突擊採訪。

薩拉還說，她和小馬可斯只有在競選期間和為了公事交談，並指小馬可斯的姐姐、參議員伊梅（Imee Marcos）就是她的朋友，她和伊梅2012年就認識了。

薩拉說：「我遞交辭職信的那一天，是我最後一次和小馬可斯總統談話。」

不過薩拉此前指出，在她辭去教育部長職位後，她和小馬可斯依然是朋友。

薩拉於6月19日宣布辭去教育部長和反叛亂工作組副主席職務，但拒絕說明原因，這兩個辭呈一個月後生效。

2022年8月8日，菲律賓馬尼拉，圖為菲律賓副總統薩拉（Sara Duterte-Carpio）在軍方還帥儀式上鼓掌。（Getty）

46歲的薩拉是菲律賓前任總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的女兒。2024年初以來，小馬可斯和杜特爾特一再隔空舌戰，令這兩大政治家族的合作關係岌岌可危。如今薩拉辭去部長職位，被視為她與小馬可斯聯盟破裂的新跡象。

本文獲《聯合早報》授權轉載

