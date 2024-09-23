以色列再空襲黎巴嫩攻擊300個目標 至少100死逾400傷
撰文：王海 成依華
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以色列9月23日再對黎巴嫩真主黨發動新一輪空襲，黎巴嫩衛生部23日稱，至少100人死亡，逾400人受傷，包括兒童、婦女、醫護人員。
以軍23日表示，向黎巴嫩境內的300個真主黨目標發動攻擊。
新華社引述黎巴嫩軍方消息人士指，當地南部、東部多地遭以軍密集空襲。
派駐黎巴嫩的路透社記者表示，黎巴嫩南部的民眾接到來自當地號碼的電話，命令他們立即與黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）的據點保持至少1000米的距離。
以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）9月23日在社交媒體發表聲明，命令黎巴嫩南部的民眾立即遠離真主黨的據點：
以色列軍方發言人海軍准將哈加里（Daniel Hagari）在同日較早時候發出類似的警告，命令黎巴嫩南部的民眾遠離任何儲存真主黨武器的據點。
他同時指，該警告正以阿拉伯語在黎巴嫩的所有媒體頻道進行播放。
據以色列時報同日報道，在發布警告後，以色列軍隊正對黎巴嫩南部真主黨目標發動新一輪的空襲。
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