以色列再空襲黎巴嫩攻擊300個目標　至少100死逾400傷

以色列9月23日再對黎巴嫩真主黨發動新一輪空襲，黎巴嫩衛生部23日稱，至少100人死亡，逾400人受傷，包括兒童、婦女、醫護人員。



以軍23日表示，向黎巴嫩境內的300個真主黨目標發動攻擊。

新華社引述黎巴嫩軍方消息人士指，當地南部、東部多地遭以軍密集空襲。

2024年9月23日，以色列繼續對黎巴嫩發動空襲，黎巴嫩南部冒出濃煙（REUTERS）

派駐黎巴嫩的路透社記者表示，黎巴嫩南部的民眾接到來自當地號碼的電話，命令他們立即與黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）的據點保持至少1000米的距離。

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）9月23日在社交媒體發表聲明，命令黎巴嫩南部的民眾立即遠離真主黨的據點：

以色列軍方發言人海軍准將哈加里（Daniel Hagari）在同日較早時候發出類似的警告，命令黎巴嫩南部的民眾遠離任何儲存真主黨武器的據點。

2024年9月23日，以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）准將在社交媒體發聲明，命令黎巴嫩南部的民眾立即撤離，與任何真主黨（Hezbollah）的據點保持至少1公里的距離。（Reuters）

他同時指，該警告正以阿拉伯語在黎巴嫩的所有媒體頻道進行播放。

2024年9月23日，黎巴嫩南部城市泰爾（Tyre），以色列向黎巴嫩南部真主黨目標發動新一輪空襲後，當地濃煙滾滾。（Reuters）

據以色列時報同日報道，在發布警告後，以色列軍隊正對黎巴嫩南部真主黨目標發動新一輪的空襲。