中日副外長會晤　孫衛東要求日本停止對南海問題指手劃腳

中國外交部副部長孫衛東9月23日會見日本外務副大臣柘植芳文，就雙邊關係和共同關心的問題交換意見。中方稱，孫衛東就近期日方在美日印澳「四方安全對話」（QUAD）領導人會議、日美領導人會晤期間涉華消極動向表示嚴重關切，又要求日方停止在南海問題上對中方指手劃腳。



根據中國外交部網站，孫衛東表示中日兩國領導人就致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係達成重要共識，重新確認全面推進兩國戰略互惠關係，為兩國關係發展指明了方向。

他稱希望日方同中方相向而行，恪守中日四個政治文件原則，把兩國領導人重要共識落到實處，為兩國關係改善發展積累正面因素。

圖為2018年10月25日，中國北京天安門廣場有中日兩國國旗飄揚（Getty）

孫衛東就近期日方在美日印澳「四方安全對話」領導人會議、日美領導人會晤期間涉華消極動向表示嚴重關切，要求日方在台灣、涉海等問題上謹言慎行，把一個中國原則體現在實際政策和具體行動上，停止在南海問題上對中方指手劃腳，不得做南海的攪局者和肇事方。

孫衛東重申中方反對福島核污染水排海的一貫立場，敦促日方全面完整準確落實中日雙邊共識，確保對核污染水的長期國際監測和中方獨立取樣監測得以有效實施。

孫衛東對深圳日本人學校男童遇襲身亡表示遺憾和痛惜，向男童家屬表示慰問，強調這是一宗孤立的個案，中國是法治國家，一直並將繼續採取有效措施，保障所有在華外國公民的安全。