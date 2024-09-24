伊朗總統：以色列圖引發中東區域戰爭　後果將「不可逆轉」

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）表示，以色列試圖透過挑釁伊朗，將其拖入以色列與黎巴嫩真主黨之間長達近一年的衝突，並將中東拖入一場全面區域戰爭，這將引發「不可逆轉的」後果。



路透社9月24日報道，佩澤希齊揚在抵達紐約參加聯合國大會後向記者表示：「我們（伊朗）不希望成為中東不穩定的因素，因為其後果將是不可逆轉的。」

他補充：「我們渴望生活在和平中，不希望有戰爭。是以色列試圖炮製這場全面衝突。」

圖為2024年9月16日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在德黑蘭出席記者會。（WANA (West Asia News Agency)/Majid Asgaripour via REUTERS）

據報道，佩澤希齊揚是一位相對溫和的政治家，他在7月份當選時承諾採取務實的外交政策，並指責國際社會，在面對他所謂的「以色列在加沙的種族滅絕行徑」時保持沉默。

佩澤希齊揚呼籲通過對話解決中東衝突，以色列23日對真主黨發動新一輪猛烈的空襲，導致黎巴嫩遭遇2006年以黎戰爭以來最慘重的傷亡。

2024年9月23日，以色列繼續對黎巴嫩發動空襲，黎巴嫩南部冒出濃煙（REUTERS）

當被問及伊朗是否會介入以色列和真主黨之間的衝突時，佩澤希齊揚指：「我們將守護任何捍衛自身權利和利益的組織。」他並沒有詳細說明。

2024年9月23日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在美國紐約聯合國總部舉行的「未來高峰會」(Summit of the Future）上發表講話。（Reuters）

另外，當被問及伊朗是否會對7月下旬巴勒斯坦激進組織哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）在伊朗被暗殺一事進行報復時，佩澤希齊揚表示：「我們將在適當的時候和地點以適當的方式做出回應。」