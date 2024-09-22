伊朗涉向俄羅斯提供導彈　英媒：沒提供發射器　可能原因曝光

美國早前指控伊朗向俄羅斯提供用於攻擊烏克蘭的導彈。英國媒體引述3名消息人士報道，伊朗扣起了法塔赫-360（Fath-360）導彈的發射器，未交付俄羅斯。



美國國務卿布林肯（Antony Blinken）9月10日指控，伊朗已向俄羅斯提供射程可達121公里的法塔赫-360導彈，且「可能會在數週內用來對付烏克蘭」。

2024年9月18日，美國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問埃及，在開羅與埃及外交部長Badr Abdelatty（不在圖中）舉行聯合記者會期間發言。（Reuters）

路透社21日報道，伊朗尚未向俄羅斯提供導彈的發射器。

報道引述2名專家指出，伊朗沒有向俄方提供發射器可能出於多個原因。

第一是俄羅斯可能仿效伊朗，改裝卡車來運載導彈。

第二個潛在原因是，伊朗藉著扣起導彈發射器，以此作為與西方進行新一輪談判的籌碼。

2024年9月21日，伊朗總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）和軍事指揮官出席在首都德黑蘭舉行的年度閱兵儀式。（Reuters）

伊朗否認向俄羅斯提供導彈和數千架無人機，烏克蘭和西方官員指控俄羅斯利用這些導彈或無人機攻擊軍事目標，並摧毀包括烏克蘭發電網絡在內的民用基礎設施。