路透：伊斯蘭革命衛隊令停用所有通訊設備　啟動人員調查防滲透

路透社引述伊朗兩名高級保安官員指，繼上週黎巴嫩真主黨成員使用的數千個傳呼機、對講機發生連環爆炸以來，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）已下令所有成員停止使用任何類型的通訊設備，對通訊及其他所有設備進行大規模檢查，並對中高層成員進行人員調查來防止以色列特工的滲透。



據指，這些裝置大多或是國產、或是從中國和俄羅斯進口。

其中一名伊朗消息人士稱，包括對講機在內，伊朗軍方使用一系列加密設備進行安全通訊。這些設備具體型號和品牌可能有所不同，但通常為國產或採購自本地及外國供應商。

他表示，由於西方國家就其核計劃而對其實施制裁，當局一直以來通過本土國防工業研發軍用級無線電傳輸設備，以避免依賴外國進口。但過去，伊朗曾從中國、俄羅斯和日本等國採購過通信設備。

圖為2024年4月15日，伊朗革命衛隊襲擊以色列後德黑蘭舉行慶祝活動，大批群眾參加。（Reuters）

他還指，伊朗武裝部隊已有二十餘年未會用過傳呼機。

此外，由於擔心以色列特工的滲透，當局據指已經開始針對伊朗革命軍的中、高層成員——包括那些以色列僱用的伊朗人——進行徹底的人員調查，包括審查他們在國內外的銀行戶口、本人及家人的旅遊記錄等。

伊斯蘭革命衛隊上周日（22日）宣稱，已抓捕12名涉嫌為以色列從事間諜活動的人。

一位伊朗官員稱，當局此次調查最主要是為保護伊朗的導彈及核設施，尤其是地下設施，並稱「從來、從來沒有像現在這樣嚴密的安全、極端的措施」。