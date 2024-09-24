遭中國拘近3年　加拿大前外交官康明凱：身心被虐每日受審9小時

遭中國拘留近3年的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）在加媒9月23日刊出的專訪中，透露自己被囚禁的經歷。他指自己被單獨囚禁6個月，形容自己受到精神虐待，為了生存，甚至不得不自學中文。



2021年9月25日，加拿大多倫多，前外交官康明凱獲釋飛抵加拿大，他落機後揮手。（Reuters）

加拿大廣播公司（CBC）23日報道，康明凱透露自己被單獨囚禁的6個月中，被當局折磨甚至欺凌，身處全封閉式監房中，每日被審問6至9小時，還被要求「接受他們虛假的指控，當中你是有罪的。」

根據聯合國規則，單獨囚禁的時間不得超過15日，若逾期則被視為受到精神虐待。

康明凱說，為求生，他決定學習中文，並利用審問間隙，逐點逐點翻閱中文書籍。2019年5月，康明凱自單獨囚禁監房轉移至審前拘留所，他形容這是：「從地獄來到地獄邊緣。」

2023年3月24日，加拿大渥太華，圖為前外交官康明凱出席會議。（Reuters）

康明凱2018年12月10日被拘，直到2021年9月25日獲釋。中國還指控他與加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）從事間諜活動。