特朗普批澤連斯基「最偉大推銷員」　暗示對方希望賀錦麗勝選

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）9月23日表示，若美國領導人現在採取果斷行動支持烏克蘭，極有可能在明年結束俄烏戰爭。美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）暗示，澤連斯基希望民主黨贏得美國大選。



路透社24日報道，澤連斯基在其社交媒體上發文指：「現在，來到年底，我們有一個真正的機會去加強烏克蘭和美國之間的合作。」

他表示：「若現在採取果​​斷行動可能會加快結束俄烏戰爭。」

2024年9月23日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在美國紐約聯合國總部舉行的「未來峰會」上發表講話。（Reuters）

澤連斯基23日在紐約出席聯合國大會，並藉此機會向美國領導人提出他的「勝利計畫」。

他本週稍後將與美國總統拜登（Joe Biden）及副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）舉行會面。

美國前總統、共和黨總統候選人特朗普同日在賓州出席競選活動時暗示，澤連斯基希望民主黨勝出大選。

2024年9月23日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在印第安納州出席競選集會。（Reuters）

特朗普指：「我認為澤連斯基是史上最偉大的推銷員。每次他來到美國，他都能夠帶着 600億美元（約4673億港元）離開，他十分渴望他們（民主黨）贏得這場選舉。」

特朗普又表示，假若他勝選，他將致電俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）和澤連斯基，敦促他們達成協議以結束俄烏戰爭。