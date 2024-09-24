梅洛尼獲全球公民獎　Elon Musk頒獎讚：內心比外表更美

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）9月23日舉行晚會，多國領導人出席。意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）獲得全球公民獎，特斯拉（Tesla）行政總裁、美國富豪馬斯克（Elon Musk）上台為她頒獎，他致詞時形容梅洛尼「內心比外表更美麗」，且「真誠、誠實、體貼」。



2024年9月23日，美國紐約，圖為意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在聯合國會議上發表講話。（Reuters）

梅洛尼發表獲獎感言，她首先致謝與會各方和主辦機構，還感謝馬斯克的讚美以及「他為這個時代貢獻的寶貴才華。」

二人的互動引發外界關注，《政治報》歐洲版24日分析指，梅洛尼在歐洲議會表現出色，她與馬斯克互動，或旨在幫助歐盟加強與特斯拉之間的溝通。

圖為特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）與意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）2024年9月23日出席大西洋理事會的組合圖片，左為馬斯克在晚會中為梅洛尼頒獎時致詞；右為梅洛尼發表獲獎感言。（截圖自X@AtlanticCouncil）

大西洋理事會旨用該獎表彰梅洛尼，「在意大利、歐盟和七國集團（G7）的政治和經濟領導地位」，以及「她在俄羅斯對烏克蘭的戰爭中對烏克蘭的支持」。