阿根廷與委內瑞拉互看不順眼　對彼此總統發出逮捕令

法媒9月24日報道，阿根廷總統米萊（Javier Milei）和委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）關係緊張，阿根廷和委內瑞拉法院相繼向對方總統發出逮捕令。



報道指，委內瑞拉率先向米萊發出逮捕令，指控其「竊取」一架因涉嫌違反制裁而被布宜諾斯艾利斯扣押的委內瑞拉飛機。

圖為2024年9月9日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）亮相電視節目。（Zurimar Campos/Miraflores Palace/Handout via REUTERS ）

阿根廷法院在數小時後還以顏色，下令以違反人道罪逮捕馬杜羅和其數十名幕僚。

2024年5月19日，阿根廷總統米萊（Javier Milei）出席西班牙極右極右聲音黨（VOX）舉行的活動。（Reuters）

據報道，阿根廷法院也要求國際刑警組織（Interpol）對他們發出紅色通緝令。

報道指，布宜諾斯艾利斯聯邦法院指控委內瑞拉政府高層籌劃綁架和虐待本國公民。

法院引用「普遍管轄權」（Universal Jurisdiction）原則。這項原則允許各國起訴某些嚴重罪行，不論事發地在何處。

2024年9月23日，委內瑞拉政府向阿根廷總統米萊（Javier Milei，左）發出逮捕令後，阿根廷政府也對委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro，右）發出逮捕令。（Reuters）

委內瑞拉與阿根廷過往多次發生外交衝突。2023年12月就任的阿根廷總統的米萊，經常批評馬杜羅管治下的社會主義。

阿根廷政府是數十個不承認馬杜羅贏得2024年7月28日總統大選的國家之一。委內瑞拉在總統大選後與7個拉丁美洲國家斷交，阿根廷是其中之一。