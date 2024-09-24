以黎衝突｜古特雷斯對嚴重傷亡感震驚　促立即緩和局勢

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）星期一（9月23日）通過發言人發表聲明，對以色列和黎巴嫩邊境「藍線」附近緊張局勢升級，並造成大量人員傷亡深感震驚，呼籲立即緩和局勢，盡一切努力尋求外交解決方案。



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新華社報道，古特雷斯還對去年10月以來以色列對黎巴嫩猛烈轟炸造成數千人流離失所、黎巴嫩真主黨持續對以色列發動襲擊深感震驚，對「藍線」兩側平民的安全表示嚴重關切，並強烈譴責造成人員傷亡的行為。

古特雷斯重申迫切需要立即緩和局勢，盡一切努力尋求外交解決方案，並再次呼籲各方保護平民和民用基礎設施。他還提醒有關各方有責任確保聯合國人員和資產的安全，敦促各方再次承諾全面履行安理會第1701號決議，立即停止敵對行動以恢復穩定。

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以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）23日晚說，以軍過去24小時對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）目標發動大規模空襲，打擊了超過1300處真主黨目標。黎巴嫩公共衛生部23日晚發表聲明說，以色列當天對黎巴嫩多地的持續空襲已造成492人死亡、1645人受傷。

本文獲《聯合早報》授權轉載

