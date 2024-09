美國波音公司(Boeing)旗下超過3萬名員工日前罷工,要求改善薪酬福利。資方9月16日表示,公司或可能暫時裁員,以及削減開支應對。



英國廣播公司(BBC)17日報道,波音財務總監韋斯特(Brian West)向員工發信,指公司生意處於困難時期,而罷工嚴重影響公司復蘇,因此公司必須採取需要措施保障資金及保障共同的未來。

報道提到,波音的開源節流措施包括暫停招聘人手、大幅減少向供應商的支出、禁止包括高級行政人員在內的非必要及頭等或商務客位的出差等。

波音:Boeing factory workers gather on a picket line during the first day of a strike near the entrance of a production facility in Renton, Washington, U.S., September 13, 2024. (REUTERS)