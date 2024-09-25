俄羅斯救生育率　國會擬立法禁宣揚不生主義　外國人若犯將逐出境

據路透社當地時間9月24日報道，俄羅斯國家杜馬（議會下院）主席沃洛金（Vyacheslav Volodin）當天表示，俄議會正在制定一項法律，禁止被政府認定為「有害宣傳無子女生活方式」的行為，並對這類「無子女主義宣傳」處以高額罰款。



沃洛金被認為是俄羅斯總統普京的「親密盟友」，據他透露，議員們已開始審議立法，以禁止在網絡、電影、廣告和媒體中鼓勵「有意識地拒絕生育」的宣傳內容。

俄羅斯國家杜馬（議會下院）主席沃洛金（Vyacheslav Volodin）（俄羅斯政府網站）

據塔斯社報道，根據俄羅斯《關於對拒絕生育行為追究行政責任的法律草案》，在俄羅斯使用媒體和網絡進行「無子女」思想宣傳的外國公民將受到拘留和驅逐出境處罰。

此前據俄媒報道，9月23日，俄羅斯政府表態「原則上」支持擬議的立法，禁止那些為不生育子女找藉口的宣傳，並對傳播此類觀點的人處以行政罰款。

路透社稱，普京此前將俄羅斯定位為「傳統價值觀」的堡壘，並正與「墮落的西方」進行生死鬥爭。今年2月，普京曾表示，如果想要種族生存下來，那麼每個家庭都應該至少生兩個孩子。「每個家庭只生一個孩子是不夠的，那樣俄羅斯人口會減少。」普京還稱，想要實現國家的發展和繁榮，每個家庭應至少生三個孩子。

本月公布的官方數據顯示，俄羅斯的出生率已降至25年以來的最低水平，而死亡率卻在上升。與此同時，由於俄烏衝突目前似乎仍看不到結束的跡象，這讓政府更加迫切地想要解決這個問題。

沃洛金指責稱，所謂的「無子女運動」貶低了家庭制度，政府官員擔心，這種意識形態會導致一些婦女不願意生育。

「社交網絡上的團體和社群，經常表現出對父母親的不尊重，以及對孕婦和兒童及其大家庭成員的攻擊。」他認為，「一個友好的大家庭是一個強大國家的基礎」。

2024年9月12日，俄羅斯聖彼得堡，俄羅斯總統普京在會議上發表講話。（Sputnik Via Reuters）

沃洛金稱，相關立法草案設想的是，對被判有「無子女宣傳」之罪的個人處以最高達40萬盧布的罰款，對公務員則處以最高達80萬盧布（約6.7萬港元）的罰款，而公司面臨最高達500萬盧布（約42萬港元）的罰款。

路透社稱，在沃洛金將上述消息發布於自己的社媒賬號後，俄羅斯國內評價「褒貶不一」。一位名叫阿爾森（Arsen）的網民評論稱，無子女的概念是「來自西方的邪惡」。

一些網民則對出台這樣的法律持更為批判的立場。名為伊利亞（Ilya）的網民評論說：「並沒有這樣的（不生育）運動，而且一般來說，是否生育取決於夫妻雙方的意願。」另一個來自丹尼斯（Denis）的評論則寫道：「或許可以創造更好的生活條件，那樣你就沒有必要禁止它了，孩子們的未來缺乏確定性。」

報道稱，目前擬議的法案是以2022年通過的一項法律為藍本，該法律擴大了對「LGBT（性少數群體）宣傳」的禁令，實際上禁止了俄羅斯國內任何公開表達「酷兒生活」（queer life，指性少數群體所使用的身份、政治和學術用語）的行為。同樣，宣揚人們改變性別的內容（這在俄羅斯是被禁止的）也被定為非法。

當地時間9月20日，當被問及是否可能禁止「無子女」意識形態時，俄羅斯總統新聞秘書、克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，現在評論還為時過早，但俄羅斯需要採取措施來提高出生率。

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