瑞士安樂死膠囊艙Sarco首度使用　美籍64歲婦亡　警拘4人

瑞士警方日前逮捕數人，因為他們涉嫌教唆並協助一美國女子使用「安樂死膠囊艙」（Sarcophagus，簡稱Sarco，又稱自殺膠囊）結束生命，這是首例此類案件。



綜合美媒和英國廣播公司（BBC）報道，瑞士警方星期一（9月23日）在北部沙夫豪森州的梅里紹森鎮（Merishausen）的森林中，找到一具在「安樂死膠囊艙」內死去的女性遺體。

報道稱，警方逮捕了四名嫌疑人，他們分別是致力推動安樂死合法化的「最後避難所」組織的聯合主席威利特（Florian Willet）、一名荷蘭記者和兩名瑞士人。

安樂死膠囊「Sarco」的名字源自於古希臘和埃及存放遺體的石棺。（Sarco官網圖片）

警方已對四人提起刑事訴訟，指控他們「誘導並協助自殺」。

據了解，威利特是唯一在女子離世後還留在現場的嫌疑人。他說，女子是在「平靜、迅速且有尊嚴」的情況下離世。

警方並未透露死者的詳細訊息。但「最後的避難所」發言人說，死者是一名64歲的美國女子，生前患有嚴重的免疫系統疾病，且在結束生命前已通過心理評估測試。

瑞士當局允許在特定情況下協助人們進行安樂死，但這一過程受到嚴格監管，因此「安樂死膠囊艙」一經推出便備受爭議。

據介紹，使用者會先經過線上測試來允許膠囊的使用，測驗通過的話就會給予一組輸入密碼能進去膠囊。（Sarco官網圖片）

批評者擔心「安樂死膠囊艙」的現代設計美化了自殺。此外，使用者可以在無醫療監督的情況下自行操作裝置，通過釋放艙內的氮氣，實現死亡。

瑞士衛生部長鮑姆-施奈德（Elisabeth Baume-Schneider）本周指出，「安樂死膠囊艙」不符合產品安全法規，且它使用的氮氣也不具合法性。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

