蘇格蘭議會日前提出合法安樂死法案,假如獲通過,將會令當地成為全英國首個為末期病患者提供合法安樂死的地區。



英國廣播公司(BBC)3月29日報道,有關議案由蘇格蘭議員麥克阿瑟(Liam McArthur)在28日提出。他預計最快在秋季舉行辯論,並在下年表決。

根據草案內容,末期病患者在獲得兩名醫生判斷為精神狀態正常的情況下,才可要求安樂死。另外病人必須是16歲或以上,並在蘇格蘭居住至少12個月;而在進行安樂死時,亦需要自行注射結束生命的藥物。

今次將會是蘇格蘭議會第三度辯論有關議題,對上兩次分別在2010及2015年,惟法案當時被以大比數遭否決。而麥克阿瑟提出的法案料再次面對嚴重阻力,蘇格蘭教會(Church of Scotland)、蘇格蘭天主教會(Catholic Church in Scotland)及蘇格蘭清真寺協會(Scottish Association of Mosques)都表明反對,本身是穆斯林的蘇格蘭首席部長尤薩夫(Humza Yousaf)則表示可能會投反對票。