健康荷蘭女選擇安樂死引發爭議　男友目送愛人離去儼如電影真人版

荷蘭有名女子深受嚴重憂鬱症、自閉症和邊緣性人格障礙所苦，奮鬥多年後決定以不一樣的方式放棄，她選擇在今年5月接受「安樂死」，並計劃在自己家中的梳化上注射藥物、在男友的陪伴下離開這個世界，情況猶如電影《遇見你之前》（Me Before You）真人版。此事經由媒體披露後引起討論。



（《遇見你之前》劇照）

《紐約郵報》報道，現年28歲的荷蘭女子特爾貝克（Zoraya ter Beek）住在荷蘭靠近德國邊境的1個小村莊，儘管她深愛自己40歲的男友與2隻貓，但曾經立志成為精神科醫生的特爾貝克「一生都在與心理健康問題對抗」，不過隨着多年的治療未見好轉，醫生也告訴她「我們無能為力」，最終特爾貝克決定在今年5月接受合法安樂死。

據悉，特爾貝克計劃在自家客廳的梳化上接受安樂死，她透露「醫生會先為我注射鎮定劑，接着才注射讓我心跳停止的藥物」，而特爾貝克的男友會全程陪在她身邊、直到最後，特爾貝克強調「醫生真的很細心，他們並不會直接走進來然後說『躺下』，他們會試圖營造出柔和的氛圍，接着才詢問我是否已經準備好，後續才會實施安樂死並祝我『旅途愉快』」。

此外，特爾貝克不會舉行葬禮，因為她的親人不多，並補充說「我男友會將我的骨灰撒在我們一起挑選的『好地方』」，不過特爾貝克坦言「我有點害怕死亡，因為這是終極的未知，我們真的不知道接下來會發生甚麼事，或者根本甚麼都不會發生？這就是可怕的部分」。

荷蘭早在2001年便將安樂死合法化，直到2022年，荷蘭共有8720人以安樂死方式死亡、約佔全國總死亡人數的5%。根據《自由報》（The Free Press）報道，荷蘭有越來越多的人在遭受一系列心理健康問題後選擇結束自己的生命，主因除了常見的憂鬱症和焦慮症外，就連經濟不確定性、氣候變遷、社群媒體等是原因。

延伸閱讀：日本女子重病赴瑞士安樂死 親手按下開關淚別親人 NHK全程跟拍

+ 6

延伸閱讀：

醫師罷工釀禍？韓老人遭電桿狠砸 被踢皮球9小時喪命

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】