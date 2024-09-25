OECD上調2024年全球經濟增長預測至3.2%　籲各國央行保持警惕

經濟合作與發展組織（OECD）9月25日指出，全球經濟進入新的穩定狀態。組織小幅上調2024年的增長預測，它也預計通貨膨脹會繼續緩解。



OECD於25日發布的中期經濟展望報告指出，隨着中央銀行加息阻力逐漸消退，通貨膨脹率下降推動家庭收入增加，2024年和2025年全球經濟增速都將穩定在3.2％。2024年的預測從之前的3.1％上調，而2025年的預測保持不變。

圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

OECD在這份每半年發布一次的報告中表示：「全球產出增長保持彈性，同時通脹持續放緩。」隨着在新型冠狀病毒疫情和俄烏戰爭後飆升的通脹終於降溫，美國和歐洲的央行現在開始降息。

總部在巴黎的OECD指出，美國、巴西、英國、印度和印度尼西亞的增長「相對強勁」。2024年和2025年美國經濟預計分別增長2.6％和1.6％，增速逐步放緩，不過，近期的貨幣寬鬆政策可能支撐美國經濟。

美國國務卿布林肯及經濟合作暨發展組織（OECD）秘書長科爾曼（Mathias Cormann）10月8日出席OECD部長級會議。（Reuters）

得益於實際收入復甦和信貸供應改善，2024年歐元區經濟將增長0.7%，2025年增速升至1.3%。英國則將分別增長1.1％和1.2％，高於5月份預測的0.4％和1％。

報告將俄羅斯2024年的國內生產總值（GDP）增長預期上調至3.7％。但報告略微下調歐洲最大經濟體德國2024年的經濟增長預期至0.1％。

由於疲軟的消費需求和房地產低迷抵消政府刺激支出的作用，預計中國這個世界第二大經濟體的增長率將從2024年的4.9％放緩至2025年的4.5％。日本2024年的GDP預計將萎縮0.1 ％，阿根廷的經濟萎縮4％。

到2025年底，多數二十國集團（G20）成員的通脹率將恢復到央行的目標水平，預計將從2023年的6.1％降至2024年的5.4％和2025年的3.3％，其中發達經濟體2024、2025年的核心通脹率預計分別降至2.7％和2.1％。

圖為2023年5月24日，遊客在印度達爾湖（Dal Lake）乘船遊玩，當地位處二十國集團（G20）旅遊工作組會議舉行場地附近。（Reuters）

多數國家的核心通脹率仍高於目標

報告同時指出，多數國家的核心通脹率仍高於目標，單位勞動力成本上升。主要央行在抗擊通脹方面絕不能放鬆警惕，「現在斷言始於2021年的通脹浪潮將在2025年結束還為時過早。」

報告認為，全球貿易復甦速度快於預期，但仍存在中東衝突推高航運和能源成本的風險。出口訂單近期有所放緩。在許多國家，民眾購買力仍低於疫情前水平。

報告強調，全球經濟依然存在嚴重下行風險。地緣政治局勢和貿易關係持續緊張可能對投資產生愈來愈大的負面影響，並推動進口價格上漲。

本文獲《聯合早報》授權轉載

