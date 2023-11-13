OECD：超越中國　印度躍居最大移民來源國

根據最新數據，2022年移居到高收入經濟體尋求永久居留權的人數創新高，而印度更是在2020年和2021年超越中國，成為最大移民來源國。



新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情平息後，世界各地再次掀起移民潮。由全球38個市場經濟國家組成的經濟合作與發展組織（OECD）公布的數據顯示，2022年移居到經合組織成員國的新移民人數達到610萬人，同比增加26%，也比疫情爆發前的2019年增加14%。

其中，美國是最多移民前往的目的地，共接收104萬人，其次為德國（64萬）、英國（52萬）、西班牙（47萬）和加拿大（43萬）。

約40%的新移民來自早期移民的家眷。儘管出國求職的人數僅佔總人數約20%，但同比增長36%。

移民人數創新高主因 積壓移民申請疫後處理完畢

經合組織國際移民部高級政策分析師查洛夫（Jonathan Chaloff，暫譯）在接受《日經亞洲》採訪時說，移民人數創新高的主要原因，是大量積壓的移民申請在疫後終於處理完畢。

其次是大多數面臨勞動力短缺的經合組織國家對人力需求強勁。此外，政策變化也是一個因素，包括加拿大，澳洲，以及英國在內的幾個主要經合組織國家做出重大政策改變，開始接受更多外國移民。

印度在2020年取代中國成為最大的移民來源國，而在2021年，印度有超過40萬公民前往經合組織國家，其次是中國（28萬）、羅馬尼亞（21萬）和烏克蘭（18萬）。

查洛夫指出，許多印度學生前往加拿大和澳洲等國留學，因為它們允許畢業生留下來工作。他們因通曉英語，所以更易於融入這些國家。

本文獲《聯合早報》授權轉載

