路透社：美國擬連結加沙黎巴嫩衝突　制定新一項中東和平方案

中東緊張局勢持續升級，外媒9月25日引述7名消息人士稱，美國正領導一項新的的外交努力，首次將以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯、真主黨的衝突連結作為同一項和平倡議的一部份，盼結束加沙和黎巴嫩的衝突。



路透社25日報道，一名西方高級外交官和一名熟悉真主黨想法的消息人士透露，美國尋求的協議將先推動以色列宣布結束加沙的軍事行動、哈馬斯釋放所有以色列人質。

美方設想的計劃隨後將推動黎巴嫩地區停火，最後達成和平協議，內容或包括就有爭議的以色列黎巴嫩陸地邊界達成共識。

報道引述消息人士表示，真主黨對包括加沙和黎巴嫩在內的任何解決方案持開放態度。

2024年9月25日，黎巴嫩Tyre，圖為以色列發動一場襲擊後，黎巴嫩南部上空冒出濃煙。（Reuters）

拜登：仍有機會和平化解中東危機

美國總統拜登（Joe Biden）25日接受美國廣播公司（ABC）訪問時表示，中東有可能爆發全面戰爭，但他認為仍然有機會化解危機，指出美方仍在努力達成一項能夠從根本上改變整個地區的解決方案。

拜登強調，不同意內塔尼亞胡解決以巴問題上的立場，強調有需要實現「兩國方案」，在解決以黎衝突以及加沙實現停火後，就可以處理約旦河西岸的問題。

美國務卿布林肯同日表示，美方正制定緩和局勢的方案，使以色列與黎巴嫩人能安全返回家園。他強調要實現這目標，並不是通過戰爭或地區局勢升級，而是透過外交達成協議。

2024年9月25日，美國總統拜登（Joe Biden）在紐約接受美國廣播公司（ABC）的訪問。（Reuters）

以軍或對黎巴嫩展開地面攻勢

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）25日重申，會以強大的武力和聰明的策略，使從北部邊境地區撤離的以國居民能返回家園，並表示真主黨受到的打擊會比想像的還要嚴重。

他在一段簡短的影片訊息中表示：「我無法詳細說明我們所做的一切，但我可​​以告訴你一件事，我們決心讓北部的居民安全返回家園。」

2024年9月25日，黎巴嫩Tyre，圖為以色列發動襲擊後，黎巴嫩南部地區冒出濃煙。（Reuters）

以軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）同日表示，軍方將繼續對黎巴嫩進行空襲，以摧毀真主黨的基礎設施，為可能的地面進攻做準備。