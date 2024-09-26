捲貪污風波遭聯邦刑事起訴　紐約市長亞當斯堅持清白將抗辯到底

美國媒體引述知情人士報道，紐約市長亞當斯（Eric Adams）已就聯邦刑事指控被起訴，將成為紐約市史上首位在任內被起訴的市長。目前，針對亞當斯的起訴書已被封存，尚未清楚他將面臨何種罪名或指控。亞當斯事後稱指控失實，不會辭職，並發聲明強調自己清白，會傾盡全力抗辯和繼續領導紐約市。



《紐約郵報》25日引述消息人士報道，亞當斯下週初將會向調查部門自首。亞當斯在得悉被起訴後發聲明中指：「我一直都知道，如果我堅守紐約人的立場，我就會成為別人針對目標，而我已成為別人針對的目標。」他表示若遭起訴，將堅稱清白，打點每一分精神、力氣對抗本案。

民主黨紐約州眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）表示亞當斯應立即請辭，並認為亞當斯應將紐約市的福祉擺在首位，立即請辭。她此前在社交媒體撰文指，「紐約市政府出現大量的離職和職位空缺，而這威脅市政府的正常運作，（亞當斯政府面對）持續的調查，將導致市政府無法招募和挽留有能之士。」