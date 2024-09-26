日澳紐艦艇穿過台灣海峽　《環時》：解放軍全程跟隨警戒

日本、澳洲、新西蘭3國共3艘艦艇9月25日穿過台灣海峽。《環球時報》26日報道指，解放軍船隻全程警戒。



2024年9月25日，日本海上自衛隊護衛艦「漣」（さざなみ，JS Sazanami, DD-113）首次穿越台灣海峽。（日本防衛省網站）

《環球時報》26日引述消息人士報道，日本「漣」號（さざなみ，JS Sazanami, DD-113）驅逐艦、澳洲「悉尼」號驅逐艦、新西蘭「奧特亞羅瓦」號補給艦，穿過台灣海峽。報道指，解放軍全程跟監警戒這些艦艇，情況盡在掌握。

北京26日對日本艦艇穿過台灣海峽表示抗議，敦促日本不要擾亂兩岸穩定。

日本《讀賣新聞》26日引述消息人士指，海上自衛隊護衛艦「漣」號，9月25日首次穿越台灣海峽，這是日本海上自衛隊成立以來首次。報道分析，此舉旨在回應北京軍機8月入侵日本領空。

2024年9月25日，日本海上自衛隊護衛艦「漣」號穿越台灣海峽。（日本防衛省網站）

新西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）26日指，澳紐雙方的艦艇穿過台灣海峽，她指今次行動是2017年以來，新西蘭海軍艦艇首次穿越台灣海峽，且符合國際法。澳洲方面尚未發表評論。