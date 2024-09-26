澤連斯基指責中國邊推銷缺陷和平方案　邊幫普京瞄準烏克蘭核設施

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指責北京一方面兜售存在缺陷的和平方案，一方面又在幫助莫斯科瞄準烏克蘭的核設施。



據彭博社報道，澤連斯基星期三（9月25日）在紐約舉行的聯合國大會上發表講話時，特別點名中國和巴西提出的俄烏戰爭止戰方案，與他的計劃相沖突。

澤連斯基本次參與聯合國大會重點在於推銷他的「勝利計劃」，即要求俄羅斯總統普京參與和平談判，同時在冬季來臨前為烏克蘭受到俄軍猛攻的電力部門爭取支持。

不過，澤連斯基稱，中國正使他的這兩項努力變得複雜。

澤連斯基（左）2024年9月25日在紐約出席聯合國大會，旁為拜登（REUTERS）

「如果世界上有人尋求替代方案或試圖忽略其中任何一點，那可能說明他們自己也想效仿普京所為。」

澤連斯基拒絕了北京在推動俄烏戰爭停火方面的努力，因為中國沒有明確排除割讓領土給俄羅斯的可能性。

澤連斯基還引述烏克蘭情報部門的一份報告說，俄羅斯正從第三國運營的衛星接收有關烏克蘭核電站基礎設施的圖像和詳細訊息。

他說，「現在普京確實似乎在準備攻擊我們的核電站及其基礎設施，為的就是把核電站與電網的斷開」。

澤連斯基沒有明說向俄羅斯提供衛星訊息的就是中國，但他星期二接受ABC採訪時說，俄羅斯在潛在攻擊前利用中國衛星拍攝的烏克蘭核設施圖像。

2024年9月25日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在莫斯科主持並召開聯邦安全會議，討論核威懾問題。（Reuters）

中國外長王毅和巴西總統首席特別顧問阿莫林5月23日在北京提出旨在推動政治解決烏克蘭衝突的六點共識，呼籲通過遵守「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則為局勢降温；反對使用大規模殺傷性武器、攻擊核電站等和平核設施，維護全球產業鏈供應鏈穩定等。

這是俄烏戰爭持續兩年多來，中國首次與他國簽署關於這場戰爭的聯合聲明。

王毅星期二在聯合國安理會就烏克蘭問題發表演講時，呼籲各方要增強降温局勢的危機感，尤其不應使用大規模殺傷性武器，不應攻擊核電站等和平核設施，不應襲擊平民和民用設施。

王毅還稱，中國同包括俄羅斯、烏克蘭在內的各方保持接觸，堅持不懈勸和促談，為凝聚各方共識、推動政治解決烏克蘭危機發揮應有作用。「任何在烏克蘭問題上向中國甩鍋推責、攻擊抹黑的做法都是不負責任的，也是不會得逞的。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

