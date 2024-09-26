澤連斯基質疑中國巴西和平倡議　稱暗助俄羅斯犧牲烏克蘭利益

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）9月25日在聯合國大會致辭期間，質疑中國和巴西推動有關俄烏戰爭替代和平方案的動機，強調相關國家犧牲烏方利益以增加自身權力的企圖並不會得逞，烏克蘭永遠不會接受外部強加的協議。



2024年9月25日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在美國紐約聯合國總部舉行的聯合國大會上致辭。（Reuters）

路透社25日報道，澤連斯基在會中表示，也許相關國家的國家領導人希望其政治履歷包括獲得諾貝爾獎，而推動俄烏凍結衝突，而不是達成真正的和平。他強調，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）只會以製造更多苦難和災難作為回報。

澤連斯基指出，當相關國家提出「替代方案、半心半意的解決計畫、所謂的政治原則」時，他們只會為普京提供繼續戰爭的政治空間，事實上任何尋求真正和平以外的「替代方案」都是為了凍結而不是結束戰爭。

2024年9月25日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在美國紐約聯合國總部舉行的聯合國大會上致辭。（Reuters）

報道稱，中國與巴西5月23日達成解決俄烏戰爭的「六點共識」替代和平方案，而巴西總統盧拉（Lula da Silva）24日在聯合國大會講話時也有重申推動該計劃。