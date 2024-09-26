紐約市長亞當斯被起訴5罪包括收受外國非法捐助　官邸遭搜查

紐約市長亞當斯（Eric Adams）遭聯邦起訴5項刑事罪名，起訴書9月26日公布，指控他受賄、選舉期間收受外國非法捐助等，其中指他收受免費商務艙航班、豪華旅遊等好處。他成為紐約市歷史上第一位在任期內被指控的市長。聯邦探員9月26日早上搜查其官邸。亞當斯否認有不當行為。



根據英國廣播公司（BBC）報道，這5項罪名之中，一項是共謀電匯欺詐、聯邦計劃賄賂、接受外國人捐款，另一項是電匯詐騙（wire fraud），再有兩項是向外國人徵集捐款，還有一項是受賄（bribery）。

圖為紐約市長亞當斯的官邸（Reuters）

綜合路透社、BBC指，檢察官指控亞當斯每年向外國人收取超過2.5萬美元（19.5萬港元）捐獻，又指他接受前往法國和土耳其等多個地點的免費商務艙航班，還有前往外國的豪華餐廳和酒店。

根據檢察官指，亞當斯涉嫌向富有的外國商人、一名土耳其政府官員尋求並接受包括豪華旅遊在內的好處，又指該名土耳其官員尋求對亞當斯施加影響。

在有關電匯欺詐的罪名中，檢察官指控他參與一項計劃，透過競選資金配對計劃（matching campaign funds）以欺詐方式獲取金錢。

2024年9月26日，紐約市長亞當斯遭刑事起訴後，有紐約警員到達他在紐約市的官邸（Reuters）

亞當斯同日稍後在在記者會上呼籲紐約民眾在做出判斷之前先傾聽他的辯護，並指他期待為自已辯護。

亞當斯否認控罪，指自己已遵守競選規則和法律，並強調自已不會下台，將繼續做好紐約市長這份工作。

根據《紐約時報》整理的時間線，針對亞當斯的聯邦調查早在2021年競選期間就已經開始，但一直保密進行，聯邦檢察官就亞當斯與土耳其政府共謀、為其2021年市長競選活動提供資金展開調查。

亞當斯遭起訴立刻引發對他能否繼續擔任市長的質疑，並加劇要求他辭職的壓力。紐約州國會眾議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）25日已經要求亞當斯辭職。如果亞當斯罪成，州長霍楚爾（Kathy Hochul）有權將他罷免。

2024年9月16日，紐約市長亞當斯（Eric Adams）在紐約曼哈頓市政廳出席2024市長管理報告發布會，並向紐約市民介紹市政府運作的最新情況。（Reuters）

64歲的亞當斯是退休警官，曾任紐約州州議會議員和布魯克林區（Brooklyn Borough）區長，2021年以打擊犯罪的承諾當選、成為紐約市有史以來第二位非裔市長，目前上任不足三年。