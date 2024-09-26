紐約市長亞當斯遭刑事指控　一眾親信何以捲入調查？

美國紐約市市長亞當斯（Eric Adams）周三（25日）受到聯邦刑事指控，目前其被控罪名不詳。此前，聯邦檢察官一直就亞當斯與土耳其政府共謀、為其2021年市長競選活動提供資金展開調查。據指，聯邦檢察官近期更就亞當斯與其他五個國家的聯繫展開調查，其身邊的一眾官員亦面臨多項貪腐指控。



64歲的退休警官亞當斯，曾任紐約州州議會議員和布魯克林區（Brooklyn Borough）區長，2021年以打擊犯罪的承諾當選、成為紐約市有史以來第二位非裔市長，目前上任不足三年。

關於此次調查的起因、內容和範圍等資訊都尚未揭曉。聯邦檢察官拒絕討論調查內容，但熟悉案情的人士指出，多項獨立調查涉及亞當斯的資深助理、助理的親屬、競選募款，以及警察和消防部門可能的販賣影響力活動。

圖為2023年11月14日，紐約市長亞當斯（Eric Adams）就其選舉籌款爭議召開記者會。（Reuters）

聯邦調查局（FBI）和紐約市調查局(Department of Investigation, DOI) 預計將於周四（26日）公佈更多有關亞當斯被起訴的資訊。

調查早於2021年展開？

根據《紐約時報》整理的時間線，針對亞當斯的聯邦調查早在2021年競選期間就已經開始，但一直保密進行，直到2023年11月，亞當斯負責籌款的競選幕僚薩格斯（Brianna Suggs）遭FBI搜屋調查，事件才引發媒體的廣泛關注。

這位首席競選籌款人當時剛剛大學畢業，亞當斯任命其做競選籌款人時令許多人感到驚訝。FBI當時還搜查了其他兩位幕僚和土耳其航空公司前高管的住所，調查亞當斯是否向紐約市消防部門施壓、要求批准一座新的土耳其領事館大樓，並以此換取外國非法競選資金，以及亞當斯是否獲得土耳其航空公司免費為其升級航班。

圖為2024年9月22日，民主黨總統候選人、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）乘搭飛機抵達紐約市。（Reuters）

據報道，亞當斯的競選團隊在選前不到兩個月同日收到了五筆2000美元（約1.56萬港元）的捐款，捐款人為一所由土耳其人擁有的大學（Bay Atlantic University）的5名員工，這5名員工全都不是紐約市居民。這些捐款在約兩周後被退回。

另一家名為KSK Construction的土耳其關聯建築公司亦有11名員工和老闆在同一天向其捐款，當中9筆金額都是1250美元（約9,730港元）。捐款者中亦有多人居住地在紐約市以外。

多名市政府高層受牽連

亞當斯在上任後任命兩名政府官員：副市長Philip Banks和負責學校事務的David Banks；二人的弟弟Terence Banks經營的一家顧問公司，被查出為其多名客戶爭得數百萬美元的市政府合約。

而亞當斯最信任的顧問之一Tim Pearson，亦在本月初遭FBI扣押其電子設備。這位顧問數十年前曾在警察局與亞當斯共事，如今以幕後顧問的身份為亞當斯工作，但他正面對多項性騷擾指控，還因一次在移民收容所毆鬥事件面臨調查。目前不清楚FBI對Tim Pearson的調查內容。

還有因調查而辭職的警察局局長Edward Caban及其雙胞胎兄弟James Caban的住所亦遭到搜查。搜查行動曝光後，紐約市一間飲品店店長指控亞當斯的一位助理對其進行勒索，要他聘請James Caban為顧問來獲得警方更好的待遇。