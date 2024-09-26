紐約市長亞當斯遭聯邦起訴 若辭職繼任人是誰？
撰文：王海
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美國紐約市長亞當斯（Eric Adams）9月25日受到聯邦刑事起訴，是首位在任紐約市長被刑事起訴。有美國媒體報道，假若亞當斯選擇辭職，紐約市的公共議政員（public advocate）威廉姆斯 (Jumaane Williams) 將成為代理市長。他將負責安排一次無黨派的特別選舉新市長，選舉可能在90日內舉行。
《紐約時報》26日報道，如果亞當斯選擇請辭，紐約市的公共議政員威廉姆斯將成為代理市長。
威廉姆斯是來自布魯克林（Brooklyn）的左翼民主黨人，自2019年贏得選舉以來一直擔任公共議政員。
威廉姆斯過往經常批評市長亞當斯，批評其過嚴的治安政策，並推動結束紐約市監獄單獨獨監禁的制度。他亦一直質疑亞當斯如何在其幕僚官司纏身的情況下管治紐約。
根據該市章程，威廉姆斯將在成為代理市長後三日內確認舉行選舉的日期，以選出新市長。
無黨派選舉可在威廉姆斯上任後的90日內舉行。無黨派選舉是指候選人不得透露其所屬政黨的情況下進行競選。
不過，有一點需要注意。如果亞當斯在 6 月初選後 90 天內辭職，則不會舉行特別選舉。在這種情況下，代理市長將繼續擔任市長，直到明年 11 月選出新市長為止。
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