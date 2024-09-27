英國19個火車站WiFi遭網絡攻擊 顯示仇視穆斯林訊息
撰文：劉耀洋
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英國19個火車站的公共無線網絡（Wi-Fi）9月25日晚遭到網絡攻擊，乘客使用車站的Wi-Fi時，會被引導至一個名為「我們愛你，歐洲」的網頁，其中包含仇視穆斯林的訊息以及英國和歐洲發生的多宗恐怖襲擊的詳細資訊，相關網絡服務已暫停。
路透社和英國廣播公司（BBC）26日報道，鐵路網公司（Network Rail）證實，受影響的包括維多利亞站（Victoria Station）等11個倫敦主要車站，以及分布全國各地的8個火車站。
英國交通警表示，警方在25日下午約5時接到鐵路網公司旗下火車站的Wi-Fi服務遭網絡攻擊的報告，並正與鐵路網公司合作調查。
負責管理火車站Wi-Fi服務的通訊公司Telent表示，調查期間會暫停提供Wi-Fi服務，強調沒有任何個人資料受到駭客攻擊的影響，並補充說此事現已交由警方處理。
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