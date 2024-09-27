特朗普：今明兩天將分別會晤施紀賢及澤連斯基

美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月26日宣布，將於當日晚上與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）會晤後，再於27日會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）。



2024年9月24日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在利物浦舉行的工黨年度大會上發表講話。（Reuters）

路透社26日報道，特朗普當日在記者會上宣布將與施紀賢和澤連斯基會面，並指這兩次會晤都會在他位於紐約的特朗普大樓（Trump Tower）內進行。

自澤連斯基到訪美國後， 特朗普已數次公開批評對方。他首先於23日表示暗指，澤連斯基希望賀錦麗贏得美國大選。

2024年9月26日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在美國華盛頓出席於國會大廈舉行的會議後準備離開。（Reuters）

特朗普其後再於25日批評，澤連斯基拒與俄羅斯達成協議，造成烏克蘭被摧毀、無法重建，又稱澤連斯基每次訪美都會帶著數百億美元離開，形容對方「可能是地球上最偉大的推銷員」

對此，特朗普在記者會上僅表示與澤連斯基部份「意見不合」。

2024年9月24日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出席在佐治亞州（Georgia，又譯喬治亞）薩凡納（Savannah）的競選集會。（Reuters）

報道稱，澤連斯基與施紀賢是眾多尋求在11月5日美國大選前與特朗普會面的外國政要之一。兩名知情人士透露，特朗普25日已另外會見阿聯酋總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）。