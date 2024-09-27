新加坡地鐵東西線軌道受損　當局全力搶修　料下週一全面恢復正常

新加坡陸路交通管理局和地鐵業者SMRT正在傾全力修復受損的軌道，爭取在下星期一（9月30日）全面恢復東西線列車服務。為避免對軌道修復造成干擾，原定星期五（27日）在裕廊東站至波那維斯達站之間啟動接駁列車的計劃不會實行。



裕廊東至波那維斯達站之間因此仍舊沒有列車服務。不過，波那維斯達站至女皇鎮站之間，以及文禮至裕廊東站之間的接駁列車服務將繼續，各別每10分鐘一趟。

陸交局和SMRT星期四（26日）下午4時30分發文告說，爭取在星期五，於裕廊東站至波那維斯達站之間，使用東向軌道來回提供接駁列車服務，每20分鐘一趟。

不過，兩家機構在晚上9時52分再發文告，宣佈放棄上述計劃。

陸交局和SMRT說，他們加快了軌道維修，盡力落實裕廊東站至波那維斯達站之間的接駁列車計劃。「經過評估，這項計劃確實可行，但也意味着，這會拖慢（西向）平行受損軌道的維修工作。因為接駁列車運行時，維修工作不能展開。」

新加坡地鐵日夜搶修，東西線料下周一全面恢復。（SMRT）

當局評估後認為，優先做好維修，加快恢復全線服務，比運行接駁列車更重要。SMRT的目標是在來臨星期一全面恢復列車服務。而在裕廊東站至波那維斯達站之間運行接駁列車，可能會使受影響路段延遲至少幾天才會恢復正常。

東西線一列使用了35年的第一代川崎重工業列車，星期三（25日）早上9時發生故障後，在回返烏魯班丹車廠途中因部件脫落引發跳電，進而導致東西線部分列車服務中斷。

兩天逾87萬名乘客受影響

事發當天，約35萬8000名乘客受故障影響，星期四則估計有約51萬6000名。

東西線列車共有六節車廂。事發時，肇事列車靠近杜弗站，沒有承載任何乘客。第三節車廂一個有問題的地鐵軸箱（train axle box）脫落後，導致一個轉向架（bogie）的車輪在杜弗站和金文泰站之間脫離運行軌，造成軌道和軌道設備受損。這是本地首次發生這類事件。

工作人員是在發現列車冒煙後，才意識到事有蹊蹺。

新加坡地鐵日夜搶修，東西線料下周一全面恢復。（SMRT）

金文泰和杜弗站之間 有34個裂痕和破損處

經過徹夜檢查後，工程團隊發現金文泰站和杜弗站之間長約1.6公里的軌道上有34個裂痕和破損處，事故也導致三個轉軌器（point machine）、供電的第三軌、電纜及導軌夾損壞。

截至星期四早上，當局已對事故造成的損壞程度完成評估。陸交局和SMRT也已檢查了所有第一代川崎重工業列車的地鐵軸箱，確保操作沒問題。

事故發生後，當局安排80輛雙層接駁巴士往返裕廊東和波那維斯達，免費接載乘客。自星期四早上，約620名陸交局、SMRT、新捷運和易塔通（Tower Transit）的工作人員，以及公共交通保安指揮處（TransCom）的警員，也在現場維持秩序。

新加坡地鐵日夜搶修，東西線料下周一全面恢復。（SMRT）

《聯合早報》記者星期四早上約7時，分別抵達裕廊東站和波那維斯達站觀察接駁巴士和接駁列車的情況。站外當時已排起長龍，但井然有序。

早上8時30分左右裕廊東開始下雨，裕廊東的隊伍移動速度變慢，巴士人龍長達數百米，但不久後人潮舒緩，工作人員也為他們撐傘。

住在文禮一帶的陳玟妍（19歲，咖啡廳服務員）早上10時許到文禮站乘搭接駁列車到政府大廈站附近上班；她先是搭接駁列車到裕廊東站，再轉接駁巴士到波那維斯達站，然後搭第二列接駁列車到女皇鎮站，最後再續程政府大廈站。

「地鐵站整體指示還算清楚，只是接駁巴士在每一站停靠的時間比想像久，通勤時間增加一小時左右。」

出訪中國的交通部長兼財政部第二部長徐芳達星期四深夜回返新加坡後，即趕往銜接烏魯班丹車廠的軌道上，了解維修進度。

新加坡地鐵日夜搶修，東西線料下周一全面恢復。（SMRT）

他受訪時說，在過去40多個小時，超過300名工程師和技術人員日夜趕工，檢查受損軌道和設備。由於受損程度嚴重，他們必須小心進行，需要很多時間，這是個艱難的挑戰。

徐芳達指出，在金文泰和杜弗站之間，有超過30段軌道受損，每段重約一公噸。員工須把新的軌道搬到施工現場，再進行更換。他們也須更換受損的供電第三軌、電纜和轉軌器，這些都要小心排列，才能安全操作。

他感謝所有人員的合作和努力，並承諾會儘快、安全地完成維修工作。「SMRT說爭取在星期一完成，這也是我們的目標，我們會竭盡所能一起實現這個目標。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

