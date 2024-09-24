新加坡總人口首度突破600萬　人口老化成挑戰

由於工作準證持有者等非居民人口增加，截至今年6月，新加坡總人口達約604萬人，同比增加2％，人口第一次突破600萬。與此同時，新加坡人口老齡化速度，比過去10年還要快。



根據國家人口及人才署9月24日發布的《2024年人口簡報》，新加坡公民人數增加0.7％，達364萬人；永久居民人數則增加1.2％，達544,900人。

非居民人口則增加5％，從去年6月的177萬人，增至今年6月的186萬人。當中，工作準證持有者居多，其次是外籍幫傭。

根據當局預測，到了2030年，新加坡人口可能大大低於690萬人。不過，這690萬人的規劃參數，在2030年代仍適用。

新加坡老巴剎小販中心是著名地標也是「平民飯堂」。（羅保熙攝）

近兩成公民在65歲及以上 公民新生兒減少約5％

統計數據也顯示，人口持續老齡化，且速度加快。65歲及以上公民的佔比，從10年前的12.4％，上升至今年的19.9％。

有大量「嬰兒潮一代」已步入65歲及以上的年齡段。到了2030年，估計每四個公民（24.1％）就有一人是65歲及以上。80歲及以上的公民，也從10年前的8.5萬人，大幅增加65％，達到14.2萬人。

連接新加坡與馬來西亞柔佛州的新柔長堤全景。（Getty）

與此同時，生育率持續下降，去年的公民新生兒只有28,877個，比前年的3萬多人減少5.1％。居民整體生育率跌至0.97的歷史新低。報告說，這可能是受到冠病疫情影響，因為疫情導致經濟動盪，並打亂了一些人的結婚和生育計劃。

配偶至少一人為新加坡公民的新婚夫妻，同比微跌1.7％，達24,355對。當中，約36％是與非公民的外籍人士結婚，高於前年的33％。

本文獲《聯合早報》授權轉載

